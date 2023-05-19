Решить проблему появления свалок на контейнерных площадках реально. Как это сделать?

Фото: ЦКС

Специалисты ЦКС и компаний-перевозчиков ТКО в массовом порядке фиксируют факты сброса в контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО) и рядом с ними непрофильного мусора. Практически всегда это происходит по одному сценарию. Грузовая машина подъезжает к местам накопления отходов, из ее кузова сбрасываются непрофильные отходы, вывоз которых не включен в тариф на услугу по обращению с ТКО. К таким непрофильным видам мусора относятся: старые автопокрышки, отходы от ухода за древесно-кустарниковыми насаждениями (спилы и кряжи деревьев, порубочные остатки, ветки), строительный мусор (кирпичи, бетонные плиты и т.п.), отходы от деятельности коммерческих организаций.

До недавнего времени шла активная кампания по сезонной уборке территорий. В такие периоды традиционно образуется много отходов. В исключительных случаях ЦКС шел навстречу, чтобы оперативно решить вопрос с захламленностью той или иной контейнерной площадки, к которой мусоровоз не мог подъехать и опустошить контейнеры с бытовым мусором, — компания соглашалась на просьбы вывозить ветки и спилы деревьев, строительные и промышленные отходы, не относящиеся к ТКО. Для этого приходилось задействовать специализированную технику с грейферным захватом, предназначенную для сбора крупно-габаритных отходов.

Отдельным собственникам контейнерных площадок, которые в соответствии с требованиями законодательства обязаны содержать их территорию в чистоте, безвозмездная помощь настолько понравилась, что они решили пользоваться ей всегда и в случаях появления на площадках непрофильных отходов и отказе ЦКС в их вывозе стали жаловаться на регионального оператора во всевозможные инстанции.

Иногда происходят парадоксальные ситуации. В момент обслуживания баков мусоровозом на контейнерную площадку приезжают газели, груженые строительными отходами, и их водители, не стесняясь, прямо на камеру скидывают огромные объемы мусора в контейнеры для ТКО или выгружают их прямо на землю рядом. Такими действиями они фактически создают условиях для появления несанкционированных свалок. При этом очень часто собственники контейнерных площадок и ответственные за поддержание на них чистоты организации не принимают каких-либо мер к нарушителям природоохранного законодательства.

Впрочем, активная работа муниципальных административных комиссий, задачей которых является выявление и наказание таких нарушителей, может кардинально изменить ситуацию. Отметим, что в последнее время СМИ все чаще сообщают о штрафах, которые нарушителям правил благоустройства выписывают такие инстанции. Такая работа все больше заметна в Челябинске (где недавно было выписаны штрафы жителям города за сброс автопокрышек и строительного мусора на контейнерных площадках и в баки для ТКО), ведется в Южноуральске (где любителей сбросить в баки для ТКО непрофильный мусор ловят с помощью камер наружного слежения). Активность в решении проблемы проявляют и власти Магнитогорска.

Пока не все территории в должной мере используют столь эффективный инструмент воздействия на нарушителей природоохранного законодательства, иногда при этом пытаясь перевести стрелки на ЦКС. Таким образом, компанию, главной задачей которой является вывоз исключительно твердых коммунальных отходов (их главным признаком в соответствии с федеральным законодательством является образование в жилище в процессе потребления), пытаются заставить решать проблему нелегальных перевозчиков и создаваемых ими свалок из отходов, вывоз которых не входит в зону ответственности ЦКС.

Активность жителей в вопросе выявления нарушителей может оказать неоценимую помощь в работе административных комиссий. Фиксация на фото и видео фактов сброса строительного мусора, порубочных остатков, автопокрышек, древесных отходов, другого мусора, который явно не относится к ТКО, а также направление таких материалов вместе с информацией об обстоятельствах (дата, время, место) в административные комиссии может упростить работу структур, контролирующих правила благоустройства.

В Челябинске, к примеру, административная комиссия работает при Управлении благоустройства города. Направить информацию в этот орган можно по электронной почте blago@cheladmin.ru.

Чтобы нарушители правил благоустройства понесли наказание рублем, рекомендуем в вашем в обращении изложить просьбу об их привлечении к административной ответственности. Добавим, что административная комиссия обладает реальными полномочиями по наказанию тех, кто сбрасывает мусор в неположенных местах, в том числе возле контейнеров под ТКО.

В Челябинске запрещен сброс мусора, иных отходов вне специально отведенных для этого мест, захламление, загрязнение отведенной территории и территорий общего пользования. За совершение данного нарушения для физических лиц предусмотрены штрафы от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 20 тыс., для юридических лиц – от 25 до 50 тыс. рублей.

Административные комиссии работают и в других муниципальных образованиях региона, и порядок решения проблемы несанкционированных свалок на контейнерных площадках должен быть примерно таким же. Рекомендуем жителям региона пользоваться этим инструментом. Отметим, что в ряде территорий работа административных комиссий уже дает ощутимые результаты, а благодаря активности граждан удается эффективно бороться с нелегальными перевозчиками и появлением несанкционированных свалок. Только вместе мы сможем сделать наши города и районы действительно чистыми!