В Миассе состоятся эндуро-гонки LightEnduroRacing

Фото: "Солнечная долина"

— За первые 3 дня регистрации были выкуплены все 200 слотов на 27 мая. Поэтому мы решили провести дополнительный день — 28 мая. Что ждет участников и гостей мероприятия? Отличный кворум и дружеская атмосфера, выбор класса участия в зависимости от техники и навыков вождения, комфортная инфраструктура «Солнечной Долины» для отдыха всей семьей, нескучный рельеф и множество трасс для катания, возможность прокачать свои навыки езды, получиться у топ-гонщиков региона. Также стоит добавить, что это будет самая массовая гонка за историю проведения на «Солнечной долине» — на сегодняшний день зарегистрировалось 344 человека, — рассказал организатор гонки Даниил Галеев.

27 мая и 28 мая мероприятие начнется в 11:30. Зрителей ждет яркая стартовая программа – «пролог», где участники будут преодолевать искусственные препятствия, прежде чем отравиться по основным маршрутам.