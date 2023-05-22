Двое челябинцев получили по 14 и 16 лет колонии за жестокое убийство парня в шиномонтажке

Убийство случилось на улице Полковая. Фото: Росгвардия

В Челябинске вынесли приговор двум сторожам шиномонтажки, которые убили 23-летнего парня. Это случилось в ночь на 13 декабря 2022 года. Мужчины сидели в шиномонтажке на улице Полковая и выпивали. В какой-то момент начался конфликт, а затем и драка.

Сторожа накинулись вдвоем на одного, ударили парня битой, а потом скинули с дивана. В итоге пострадавший упал и ударился головой о металлическую штангу, которая лежала на полу. Затем убийцы схватили молоток и ударили по голове упавшего.

Парень скончался на месте. Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, сторожа унесли тело к дому на Свердловском проспекте. Там его и обнаружили прохожие.

— Суд приговорил виновных к 14 и 16 годам лишения свободы, обоим с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Осужденным парням по 22 и 24 года.

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