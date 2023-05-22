В Челябинске сняли на видео, как собаки встречают мобилизованного хозяина

Фото: Гульнара Козина

В Челябинске на видео сняли встречу мобилизованного, который приехал на побывку из зоны СВО. Как сообщает Hornews.com, мужчину отпустили домой на две недели.

Близкие прибыли на вокзал большой компанией, но самую бурную встречу устроили не они, а две собаки челябинца — Мика и Буся.

Животных породы акита-ину пришлось вывести на улицу из опасения, что при виде хозяина Мука с Бусей снесут накрытый дома стол.

Собаки действительно отреагировали бурно, одну из них 43-летнему хозяину даже пришлось взять на руки, игнорируя немалый вес любимца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru