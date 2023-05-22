У челябинской писательницы Ульяны Бисеровой вышла книга о двух братьях из будущего

Жанр новой книги – социальная фантастика Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист и писатель из Челябинска Ульяна Бисерова выпустила новую книгу — «Под кожей только я». Как сообщает сайт Pchela.news, это уже четвертое большое художественное произведение автора.

«Под кожей только я» — фантастическая версия «Принца и нищего» Марка Твена. Действие разворачивается в будущем, через сто лет после нашего времени. Герои — двое братьев. Один готовится унаследовать бизнес-империю, второй сам зарабатывает на жизнь. Братья меняются местами и выясняют, что в положении каждого есть как недостатки, так и преимущества. Вдобавок персонажам приходится столкнуться с последствиями развития искусственного интеллекта.

По словам автора, книга — не только о фантастической картине будущего, но и о том, что волнует современных людей.

— Если кратко, то это история о том, что надо выбирать не только свой путь в жизни, но и правильных попутчиков, — рассказала Ульяна Бисерова.

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