Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2023 11:23

Минстрой проверит планы застройки озерного берега в Чебаркуле

На создание нового микрорайоне ранее жаловались горожане
Елена КОЛЧИНА
Горожане считают, что на берегу стоит открыть не стройплощадку, а зону отдыха

Горожане считают, что на берегу стоит открыть не стройплощадку, а зону отдыха

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области устроит проверку в Чебаркуле, где на берегу озера собираются построить жилые дома.

— Губернатор Алексей Текслер дал поручение министерству провести проверку соблюдения органами местного самоуправления градостроительного законодательства, — сообщили в пресс-службе минстроя.

Сотрудники министерства изучат документы, на основании которых решили возводить многоэтажки.

Выяснить, не нарушены ли нормы закона, обещают в течение недели.

Ранее против строительства выступили жители Чебаркуля. Они попросили о помощи губернатора Челябинской области и лаву Следственного комитета. По словам горожан, озеро Чебаркуль мелеет, а инфраструктура с трудом выносит уже существующие дома: трубы водопровода и канализации изношены, периодически происходят отключения электричества.

Жители предлагают отказаться от строительства нового микрорайона и профинансировать меры по сохранению озера, из которого берут питьевую воду.

Проверку после жалобы чебаркульцев начали в Следственном комитете. Председатель ведомства Алесандр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru