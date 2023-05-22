Минстрой проверит планы застройки озерного берега в Чебаркуле

Горожане считают, что на берегу стоит открыть не стройплощадку, а зону отдыха
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области устроит проверку в Чебаркуле, где на берегу озера собираются построить жилые дома.
— Губернатор Алексей Текслер дал поручение министерству провести проверку соблюдения органами местного самоуправления градостроительного законодательства, — сообщили в пресс-службе минстроя.
Сотрудники министерства изучат документы, на основании которых решили возводить многоэтажки.
Выяснить, не нарушены ли нормы закона, обещают в течение недели.
Ранее против строительства выступили жители Чебаркуля. Они попросили о помощи губернатора Челябинской области и лаву Следственного комитета. По словам горожан, озеро Чебаркуль мелеет, а инфраструктура с трудом выносит уже существующие дома: трубы водопровода и канализации изношены, периодически происходят отключения электричества.
Жители предлагают отказаться от строительства нового микрорайона и профинансировать меры по сохранению озера, из которого берут питьевую воду.
Проверку после жалобы чебаркульцев начали в Следственном комитете. Председатель ведомства Алесандр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации.
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