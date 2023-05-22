Минстрой проверит планы застройки озерного берега в Чебаркуле

Горожане считают, что на берегу стоит открыть не стройплощадку, а зону отдыха Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области устроит проверку в Чебаркуле, где на берегу озера собираются построить жилые дома.

— Губернатор Алексей Текслер дал поручение министерству провести проверку соблюдения органами местного самоуправления градостроительного законодательства, — сообщили в пресс-службе минстроя.

Сотрудники министерства изучат документы, на основании которых решили возводить многоэтажки.

Выяснить, не нарушены ли нормы закона, обещают в течение недели.

Ранее против строительства выступили жители Чебаркуля. Они попросили о помощи губернатора Челябинской области и лаву Следственного комитета. По словам горожан, озеро Чебаркуль мелеет, а инфраструктура с трудом выносит уже существующие дома: трубы водопровода и канализации изношены, периодически происходят отключения электричества.

Жители предлагают отказаться от строительства нового микрорайона и профинансировать меры по сохранению озера, из которого берут питьевую воду.

Проверку после жалобы чебаркульцев начали в Следственном комитете. Председатель ведомства Алесандр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru