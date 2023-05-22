Челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала шесть золотых медалей на Кубке России по плаванию

Валерия Шабалина Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинка Валерия Шабалина стала чемпионкой Кубка России по плаванию среди лиц с нарушениями интеллекта. На соревнованиях она завоевала шесть золотых медалей. Спортсменка выступала под руководством тренера Татьяны Новиковой.

Валерия стала лучшей сразу на трех дистанциях. Она одержала победу в следующих спортивных направлениях:

— 100 м (вольный стиль);

— 200 м (комплекс);

— 200 м (вольный стиль);

— 50 м (брасс);

— 100 м (баттерфляй);

— 50 м (баттерфляй).

Кубок России по плаванию проходил в Йошкар-Оле с 18 по 21 мая.

Напомним, Валерия Шабалина является трехкратной чемпионкой Паралимпиады в Токио. Также на соревнованиях она завоевала серебро и установила мировой рекорд.

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