Челябинская спортсменка Валерия Шабалина завоевала шесть золотых медалей на Кубке России по плаванию

Валерия Шабалина
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинка Валерия Шабалина стала чемпионкой Кубка России по плаванию среди лиц с нарушениями интеллекта. На соревнованиях она завоевала шесть золотых медалей. Спортсменка выступала под руководством тренера Татьяны Новиковой.
Валерия стала лучшей сразу на трех дистанциях. Она одержала победу в следующих спортивных направлениях:
— 100 м (вольный стиль);
— 200 м (комплекс);
— 200 м (вольный стиль);
— 50 м (брасс);
— 100 м (баттерфляй);
— 50 м (баттерфляй).
Кубок России по плаванию проходил в Йошкар-Оле с 18 по 21 мая.
Напомним, Валерия Шабалина является трехкратной чемпионкой Паралимпиады в Токио. Также на соревнованиях она завоевала серебро и установила мировой рекорд.
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