«Лето» в «Мегаполисе» откроется 5 июня

Фото: "Лето"

Курорт разместится сразу на трех этажах КРК «Мегаполис». На крыше гостей ожидает главная изюминка проекта – большой бассейн под открытым небом с панорамным обзором на новую набережную. Здесь же будут детский бассейн, pool bar, кафе, пляж, 4 бани различной тематики и «иглу» — домики для дружеских посиделок и праздников.

Ниже — этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей.

А на самом нижнем уровне термального курорта — 2 бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, 2 бани и 2 хаммама.

Бани комплекса отличаются как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. В проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь планируются банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным. Их посещение для гостей курорта бесплатное.

Комплекс предполагает круглогодичную работу — даже открытые бассейны на крыше всесезонные и подогреваемые.

К детям в термальном курорте «Лето» особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном будет детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром.

Не стоит забывать и про сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, «Гастропарком» и «Мягким кинотеатром». Тот самый случай, когда симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта представляет невероятное количество сочетаний видов отдыха под одной крышей.

Сейчас в термальном курорте «Лето» готовятся к встрече гостей: заканчиваются последние приготовления. А пока ознакомьтесь с фотографиями с площадки в сообществе во «ВКонтакте» — комплекс получился красивым!!

Термальный курорт «Лето»:

Челябинск, Свердловский пр., 51а (КРК «Мегаполис»),

телефон: (351) 240-00-24,

летотермы.рф, vk.com/letotermy.