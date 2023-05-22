Челябинский губернатор призвал южноуральцев выбрать места для благоустройства

Фото: пресс-служба главы региона

В Челябинской области продолжается электронное голосование по выбору мест для благоустройства. В нем уже приняли участие более полумиллиона жителей. Однако губернатор Алексей Текслер подчеркивает: «Важно мнение каждого». Поэтому он призвал всех южноуральцев активнее голосовать за объекты благоустройства.

— Важно, что приоритеты в благоустройстве территорий определяют сами жители, голосуя за конкретные проекты. Этот подход работает. Общаясь с людьми во время поездок в муниципалитеты, часто обсуждаем благоустройство. Когда горожане и сельчане участвуют в выборе объектов, всегда возникает чувство сопричастности к общему делу. А когда видят результат, то и гордость за малую родину, — отметил в своем телеграм-канале Алексей Текслер.

Голосование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Планируется, что после подведения итогов работы начнутся практических во всех муниципалитетах региона.

— И у строителей наступила горячая пора. Поставил задачу завершить работы по уже выбранным объектам благоустройства до сентября, чтобы жители смогли своевременно оценить результаты, — добавил Алексей Текслер.

Онлайн-голосование по выбору мест для благоустройства в 2024 году будет проходить до 31 мая. Принять участие в опросе может каждый. Для этого нужно авторизоваться через портал Госуслуг на платформе 74.gorodsreda.ru.

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