В Златоусте в детский сад пришел дикий лось

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Златоусте сотрудники детского сада утром 23 мая обнаружили на своей территории необычного «малыша». На игровую площадку пробрался лосенок.

Как сохатый умудрился преодолеть забор, было непонятно. Даже самому лосенку. Детеныш пытался убежать обратно в лес, бросался на ограждение и даже ободрал шкуру, но найти выход никак не мог.

Воспитатели решили, что сами с незваным гостем не справятся, и вызвали спасателей. Те осмотрели животное и заключили, что серьезных ран на нем нет. Спасатели открыли ворота со стороны леса и проводили лосенка с территории.

— Лишние уговоры не понадобились, малыш резво бросился в лесопосадку, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

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