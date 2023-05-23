В центре Челябинска на месяц перекроют движение

На улице Клары Цеткин займутся строительством водопровода Фото: Сергей ГАПОН

В Челябинске с 23 мая перекроют движение по улице Клары Цеткин. Проезд запрещен от дома №11 до перекрестка с улицей Труда.

Как пояснили в мэрии Челябинска, на участке будут прокладывать водопровод.

Схема: администрация Челябинска

Снимут ограничения только 21 июня. Водителям до тех пор советуют пользоваться объездными маршрутами.

Напомним, на этой неделе ограничат движение еще на четырех улицах в Челябинске.

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