В центре Челябинска на месяц перекроют движение

На улице Клары Цеткин займутся строительством водопровода
Фото: Сергей ГАПОН
В Челябинске с 23 мая перекроют движение по улице Клары Цеткин. Проезд запрещен от дома №11 до перекрестка с улицей Труда.
Как пояснили в мэрии Челябинска, на участке будут прокладывать водопровод.
Схема: администрация Челябинска
Снимут ограничения только 21 июня. Водителям до тех пор советуют пользоваться объездными маршрутами.
Напомним, на этой неделе ограничат движение еще на четырех улицах в Челябинске.
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