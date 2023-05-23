«Не отдадим Каштакский бор»: жители городка металлургов и Сосновского района написали обращение в СК, чтобы предотвратить вырубку леса

Фото: "Соцгород"

Южноуральцы написали обращения главе следственного комитета Александру Бастрыкину, а также генеральному прокурору России Игорю Краснову:

— Обращаемся к вам по поводу предотвращения варварской вырубки и сохранения уникального лесного массива – Каштакского бора, объявленного памятником природы Челябинской области решением Челябинского облисполкома от 21.01.1969 г № 29 «Об охране памятников природы в области». С того времени реликтовый сосновый бор, которому насчитывается несколько тысячелетий, был взят под охрану. На его территории располагались санатории, дома отдыха и детские лагеря. Так, до конца 90-х существовал детский оздоровительный лагерь «Каштак». Однако его распродали по объектам и в 2021 году обнесли забором. После чего на территории лагеря активно началось строительство жилых домов, несмотря на то, что он остался в границах Каштакского бора, — говорится в обращении.

Фото: "Соцгород"

Земельные участки являются государственной собственностью Челябинской области, так как расположены в границах особо охраняемой природной территории памятника природы Челябинской области – Каштакский бор.

— Со стороны чиновников местной администрации мы видим халатное отношение к исполнению своих прямых должностных полномочий (ст. 293 УК РФ), в том числе в части отсутствия контроля за самовольным строительством жилых домов на месте зданий лагеря. Данное строительство ведется без какой-либо разрешительной и градостроительной документации, — аргументируют свои доводы авторы обращения.

Всего по планам застройщика возвести на территории реликтового бора до 40 объектов жилья и инфраструктуры. Но жители планируют бороться за зеленые легкие Челябинска до конца и надеются, что никому не удастся изменить границы Каштакского бора и лишить территорию статуса памятника природы. Иначе реликтовый лес пойдет под рубку.

Фото: "Соцгород"

Опасения горожан строятся на том, что ранее строительная фирма возвела многоэтажные жилые дома на месте другого социального объекта, а территория под ними перестала относиться к памятнику природы.

— Уважаемый Игорь Викторович! Просим дать правовую оценку действиям/бездействиям чиновников по указанным фактам и принять меры прокурорского реагирования, включая обращение в суд в защиту всех жителей города Челябинска и Сосновского района для возвращения детского оздоровительного лагеря «Каштак» в прежнем виде, не допустив элитную жилую застройку, — завершают свое обращение генеральному прокурору России неравнодушные южноуральцы.

Памятник природы, расположенный в районе поселка Каштак, был образован в 1976 году на месте реликтового леса с 10-тысячелетней историей. В этом лесопарке преобладают сосны, березы и осины, а в последние годы его флора пополнилась дубовыми насаждениями. В бору обитают белки, суслики, зайцы и кроты, а также краснокнижные птицы: орланы-белохвосты, тетеревятники и седые дятлы. Также на территории бора расположено древнее городище «Сокол», которое относится к раннему железному веку, где в доисторическую эпоху жили саки, сарматы, гунны, угры, а также предки башкир и казахов.