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НовостиОбщество13 мая 2023 9:30

На Южном Урале пройдет Русский экономический форум

Важное для развития суверенной экономики событие состоится в ноябре
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Заманчивое приглашение всем занятым развитием суверенной экономики России от челябинского губернатора, главы профильной группы Госсовета: в ноябре Южный Урал можно будет посетить ради Русского экономического форума. Об этом сообщает новостной паблик «Челябушка».

Если раньше на аналогичных мероприятиях дискутировали о привлечении зарубежных инвесторов, то у анонсированного форума задача иная — аккумулировать внутренние ресурсы с упором на спрос отечественного рынка, чтобы сохранить силу и без стимулов извне, причём на десятилетия вперёд. Алексей Текслер подчеркнул, что никто не отказывается от сотрудничества с дружественными странами, просто надо параллельно выстраивать логистические коридоры, а вместе с тем держать свою (российскую) экономическую повестку.

— Форум может быть полезным как воротилам бизнеса, так и политикам из регионов, — добавляют авторы канала. — Пустых разговоров однозначно не будет — организаторы обещают прикладной характер форума.