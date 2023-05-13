На Южном Урале пройдет Русский экономический форум

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Заманчивое приглашение всем занятым развитием суверенной экономики России от челябинского губернатора, главы профильной группы Госсовета: в ноябре Южный Урал можно будет посетить ради Русского экономического форума. Об этом сообщает новостной паблик «Челябушка».

Если раньше на аналогичных мероприятиях дискутировали о привлечении зарубежных инвесторов, то у анонсированного форума задача иная — аккумулировать внутренние ресурсы с упором на спрос отечественного рынка, чтобы сохранить силу и без стимулов извне, причём на десятилетия вперёд. Алексей Текслер подчеркнул, что никто не отказывается от сотрудничества с дружественными странами, просто надо параллельно выстраивать логистические коридоры, а вместе с тем держать свою (российскую) экономическую повестку.

— Форум может быть полезным как воротилам бизнеса, так и политикам из регионов, — добавляют авторы канала. — Пустых разговоров однозначно не будет — организаторы обещают прикладной характер форума.