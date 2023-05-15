Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентует потенциал региона в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня презентует потенциал региона в Казахстане. Как пишут в паблике «Челябушка», вообще-то, у Южного Урала с этой республикой, как у граничащих территорий, добрые отношения и мощнейший товарооборот. Но всегда есть куда расти, и Алексей Текслер не устаёт встречаться с казахстанскими чиновниками (на сей раз с премьер-министром, российским послом, главой Костанайской области), чтобы придать отношениям динамику.

— Ключевой посыл нынешнего визита — и без того прочные торгово-логистические связи могут получить импульс к развитию благодаря наличию сухого порта «Южноуральский», через который товары легко отправить в Узбекистан, Пакистан, Таджикистан, Афганистан, а также с реконструкцией трассы А-310 от Троицка до границы с Казахстаном. Упомянутый дорожный проект имеет очевидные преимущества для перевозчиков — предполагается расширение до четырёх полос, — добавляют авторы канала. — Особые надежды наша бизнес-делегация возлагает на партнёрский интерес соседей к инвестициям и трендовой локализации производств.