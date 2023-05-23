В Чебаркуле перекрыли дорогу из-за разлившейся ртути

Фото: поисково-спасательная служба Челябиснкой области

В Челябинской области с городской улицы пришлось собирать разлившуюся ртуть. Инцидент произошел днем 22 мая в Чебаркуле.

Металл на асфальте заметил зоркий прохожий. Он вызвал по телефону экстренные службы.

Причину происшествия выяснили, благодаря камерам наблюдения. Оказалось, что емкость со ртутью перевозили на трехколесном мопеде. В какой-то момент груз вывалился из багажника, шарики ртути покатились по проезжей части.

Дорогу перекрыли, а спасатели в защитных костюмах принялись убирать опасное вещество. Как сообщили в региональной поисково-спасательной службе, всего удалось собрать около 200 миллилитров ртути. Металл передали на утилизацию.

Ранее в Миассе жителей СНТ эвакуировали из-за утечки аммиака.

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