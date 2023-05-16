Строительство челябинского метротрама выполнено на 30%

Фото: Архив КП.

Вдруг кто-то заскучал без новостей о челябинском метротраме, так как про него давно ничего не слышно — подрядчик приоткрыл завесу тайны насчёт происходящего в подземке. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», представлены, правда, чисто технические факты и цифры, однако и это уже хорошо, есть чем поживиться.

Выполнено 30% от плана, который предусматривает бурение 200 скважин для геологических изысканий, скоро рабочие приступят к освобождению зон стартовых котлованов.

— Да, релизы «Моспроекта-3» не отличаются частотой (в этом свете заверения федеральных кураторов выглядят гораздо ярче), но зато именно они благодаря своей содержательности позволяют сделать определённые выводы: проект движется и похоже, что метро у нас всё-таки будет, — резюмируют авторы паблика.