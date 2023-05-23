С большим отрывом по голосам: в Челябинске выбрали тему ледового городка-2024

Городок обычно начинают строить в декабре, но тему решили выбрать заранее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Темой новогоднего ледового городка в Челябинске станет «Малахитовая шкатулка». К новому 2024 году площадь Революции украсят ледяными скульптурами по мотивам сказов Бажова.

Концепцию новогоднего оформления площади определили с помощью онлайн-голосования. На выбор челябинцам предлагали восемь вариантов, в том числе «Конек-горбунок»», «Животный мир» и «Мир роботов».

«Малахитовая шкатулка» набрала 26% голосов и победила с серьезным отрывом. На втором месте с 15% голосов оказался «Музыкальный калейдоскоп». На третьем «Приключения Незнайки и его друзей». Этот вариант понравился 14,7% горожан.

Меньше всего энтузиазма у участников опроса вызвали «Спортивная тематика» (6% голосов) и «Айболит» (5,5%).

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