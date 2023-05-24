В Челябинской области четырехлетняя племянница спасла дядю при пожаре

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В Троицке Челябинской области во время пожара маленькая племянница спасла дядю.

Огонь вспыхнул квартире на первом этаже бывшего общежития ночью 23 мая. Неладное заметила четырехлетняя Дарина. Она была дома с дядей, но мужчина в тот момент спал. Квартиру быстро заполнял дым.

Девочка могла бы поступить, как многие маленькие дети: растеряться и спрятаться. Но она принялась будить дядю, говорила, что ей тяжело дышать. Очнувшись от сна, мужчина понял, что оказался в эпицентре чрезвычайного происшествия. Он схватил племянницу и пополз к выходу.

Дяде и племяннице удалось выбраться из горящей квартиры.

— Уже на лестничной клетке мужчина потерял сознание, а через мгновения примчались сотрудники МЧС и скорая, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Мужчину привели в чувство. И он, и девочка остались целы.

7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Тем временем пламя в квартире разгоралось: открытая дверь подпитала его, дав приток свежего воздуха.

— По прибытию огнеборцев происходило горение пола, мебели и вещей на площади 16 квадратных метров, — рассказали в седьмом пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС.

Девять человек сами сумели выбежать из дома. Еще десятерых пожарные вывели через подъезд, а троих эвакуировали через окна. Никто не пострадал.

Огонь удалось потушить. Причиной пожара, по предварительной версии, стало короткое замыкание электропроводки в прихожей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru