«Россети Урал» до 2024 года реализует масштабную программу по внедрению интеллектуального учета электроэнергии

Фото: «Россети Урал»

В 2023-2024 годах энергетики установят 134 тысячи приборов учета нового поколения в рамках реализации механизма энергосервисных контрактов, то есть за счет привлечения средств инвестора.

В Пермском крае заработает 18 тысяч новых интеллектуальных приборов учета (далее – ИПУ), в Свердловской области – 48 тысяч, на Южном Урале – 67 тысяч. Установка интеллектуальных систем учета затронет более 300 населенных пунктов.

Фото: «Россети Урал»

ИПУ являются эффективным инструментом снижения потерь в электрических сетях, что положительно скажется на качестве электроснабжения жителей Урала.

«Умный учет» повышает наблюдаемость электрической сети. Система позволяет дистанционно управлять, наблюдать и анализировать текущее состояние распределительного электросетевого комплекса. Это позволит энергетикам оперативно реагировать на технологические нарушения.

В 2023-2024 ИПУ будут установлены как у физических лиц, так и в точках присоединения энергообъектов для технического учета. При этом затраты клиенты «Россети Урал» нести не будут. После установки ИПУ его эксплуатацию и контроль исправности будет осуществлять сетевая организация.

Сегодня в «Россети Урал» успешно функционирует более 500 тысяч ИПУ. За счет реализации программы охват точек учета составит порядка 50%.