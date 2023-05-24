Алексей Текслер пригласил китайских партнеров создавать совместные проекты

Фото: пресс-служба губернатора.

На Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае Алексей Текслер презентовал Челябинскую область во время круглого стола, посвященного промышленному и инвестиционному потенциалу российских регионов и бизнес-инициативам. Губернатор пригласил китайских партнеров создавать совместные проекты.

Глава региона отметил экономическую развитость и логистическую привлекательность Южного Урала, а также опыт взаимодействия с провинциями Китая.

— Наша область — надежный и ресурсный партнер, который поставляет качественные товары и оказывает востребованные услуги, — подчеркнул Алексей Текслер. — У нас множество успешных примеров сотрудничества в сфере промышленности с китайскими партнерами. Китайские специалисты помогают строить промышленные объекты, идут поставки оборудования, транспорта. Мы в свою очередь поставляем продукты питания, изделия из металла и другую продукцию. Примеров нашего сотрудничества должно становиться все больше и больше. Челябинские предприятия различных отраслей заинтересованы в развитии, в локализации производств на своих площадях.

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