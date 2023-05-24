Всего два месяца за рулем и уже попадался на пьянстве: в Аше поймали водителя, насмерть сбившего пенсионера

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области 65-летний мужчина погиб под колесами. ДТП случилось ночью 24 мая в Аше.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, на улице Спартака 21-летний водитель ВАЗ-21093 сбил пенсионера и уехал с места происшествия. Пенсионер погиб на месте.

Сбежавшего водителя удалось разыскать. Он получил права на управление машиной всего да месяца назад. При этом его уже привлекали к ответственности за отказ проходить освидетельствование на алкоголь.

По предварительным данным, в ночь смертельной аварии мужчина также был пьян.

Теперь в отношении него собираются возбудить уголовное дело о нарушении правил движения, повлекшем смерть человека.

Напомним, в Челябинской области при лобовом столкновении иномарок погибли два человека. Еще трое пострадали.

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