В Челябинской области ввели ограничения для отдыхающих на озере Тургояк

Отдыхать на Тургояке можно тем туристам, у которых имеются путевки и пропуски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области из-за риска лесных пожаров запретили самостоятельный туризм у озера Тургояк. Отдыхать можно только тем, у кого имеются путевки и пропуски. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Миасса.

— К организованным местам отдыха (базам, пляжам, кемпингам), расположенным в лесной зоне Тургояка, допускаются только туристы с путевками и пропусками. Кроме того, силами ГОЧС ежедневно ведется патрулирование акватории водоема. Любые костры, разведенные на побережье отдыхающими, пресекаются, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Южноуральцам запрещено разводить костры, поджигать сухую растительность и проводить работы, из-за которых может начаться возгорание. За нарушения предусмотрены штрафы. Это до 20 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч — для юридических лиц.

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