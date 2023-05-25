Сергей Маковецкий читает рэп: Росбанк запускает новую рекламную кампанию кредитной карты #120наВСЁ

22 мая Росбанк запустил новую телерекламу. О карте #120наВСЁ в стилистике хип-хопа рассказывает бессменный амбассадор банка Сергей Маковецкий. Харизматичный рэп-исполнитель читает о продукте авторитетно, но при этом очень легко.

Карта #120наВСЁ открывает множество сценариев для её использования. Например, долгий льготный период в 120 дней распространяется не только на покупки, но и на снятие наличных и переводы.

За все покупки начисляется 1% кешбэка, а в выбранной категории — 3%. Выбирать можно из большого списка: от АЗС и ремонта до салонов красоты и ресторанов. Для путешественников и любителей горнолыжного спорта есть специальная категория «Роза Хутор» с кешбэком 5%.

—Наша кредитная карта пользуется повышенным спросом среди южноуральцев. Уверен, что не потеряет своей актуальности и в 2023 году, — комментирует директор территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко. — При правильном обращении она может стать некой подушкой безопасности в непредвиденных случаях или способом решить какую-либо задачу. Например, вы решили получить новую перспективную специальность и необходимо пройти курс обучения. Кредитная карта поможет покрыть все затраты, а погасить задолженность можно позже, с первой зарплаты. Или сломался автомобиль. Ремонт может существенно ударить по кошельку автовладельца. Благодаря кредитной карте вы вернете машину в рабочее состояние, и не потребуется менять привычный образ жизни. Главное, оформляя кредитную карту, всегда стоит помнить о конкретных целях и лимите, который точно получится вернуть.

Льготный период — 120 дней, далее от 20% до 49,9% годовых. Сумма — от 30 тыс. до 2 млн. Комиссия за оформление кредитной карты #120наВСЁ Плюс от 900 до 1800 . Мин. ежемесячный платеж – 2% (мин. — 100 ). Комиссия за перевод кредитных средств без использования карты — 4,9% +290. Кешбэк до 10 000 в месяц, 1% на все покупки (за исключением операций, входящих в список исключений. С полным перечнем исключений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ru), 3% по выбранной категории. Подробнее www.rosbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты.