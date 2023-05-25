В челябинском онкоцентре появился аппарат МРТ с музыкой и эффектом ветра

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В челябинском онкоцентре начал работать новый аппарат магнитно-резонансной томографии. Его приобрели за 110 млн рублей.

— Программное обеспечение томографа, помимо прочего, включает расширенный пакет для исследования головного и спинного мозга, — рассказала завотделением томографии областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Оксана Чернова.

При диагностике онкологических заболеваний пациенту необходимо довольно долго находиться под «взглядом» томографа. Обследование может занять 20 минут, а может растянуться на целый час. В новом аппарате GE SIGNA Voyager есть специальные опции, чтобы снизить тревогу пациентов и меньше их утомлять. В наушниках во время обследования можно слушать музыку, в тоннеле аппарата регулируется подсветка, а еще есть эффект легкого освежающего ветра.

Ранее в Челябинске появился новый аппарат для оценки состояния костей.

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