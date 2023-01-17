Выявляет мягкие и пористые: в Челябинске появился новый аппарат для оценки состояния костей

Новый аппарат ждали долго. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

В Челябинской областной больнице появился новый аппарат денситометр. Через рентгеновскую трубку и сканер он исследует костно-суставную систему. Это помогает определить плотность костной ткани и выявить их хрупкость – остеопороз.

− Остеопороз называют немым убийцей. Он долгое время протекает бессимптомно, пока не развивается до переломов позвоночника и шейки бедра, − рассказала заведующая отделением ревматологии ЧОКБ Ольга Несмеянова.

Грозят такое заболевания и страшные последствия далеко не всем. Врачи выявили группу риска: люди с массой тела до 57 кг, женщины, у которых менопауза наступила рано или из-за операции, а также те, кто курит, много пьет или страдает от гиподинамии.

− А также хронические заболевания: ревматоидный артрит, сахарный диабет и заболевания почек. Когда человек более трех месяцев принимает кортикостероидные гормоны, это уже фактор риска, − добавила Ольга Несмеянова.

Если из организма вымывается кальций, кости становятся пористыми и мягкими. А потом и более хрупкими. Но выявить это можно только при помощи денситометра.

− В тестовом режиме мы работаем с начала года и принимаем по 18 человек в день. Эта нагрузка может быть постепенно увеличена на большее количество пациентов. Пока направляют на исследование пациентов стационара, − сообщил заведующий рентгеновским отделением №1 ЧОКБ Валерий Блиновских.

Эту методику используют только в двух больницах Челябинской области. Однако, врачи отмечают, что аппарат востребован – многие ждали появление нового прибора.

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