После жалоб челябинцев на шумные мотоциклы поймали десятки нарушителей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинске полицейские за несколько дней поймали мотоциклистов на 115 нарушениях правил движения. Четверо челябинцев разъезжали по улицам, выпив изрядное количество спиртного. Еще у 35 мотоциклистов не оказалось водительских прав.
— Мотоциклы водителей, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения, помещены на специализированную стоянку, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Проверить мотоциклистов поручил начальник областного полицейского главка Михаил Скоков. Он заметил, что горожане часто жалуются в МВД на шум от двухколесного транспорта. В особенности рев моторов досаждает челябинцам по ночам.
Полицейские изучили жалобы и выяснили, по каким улицам особенно часто устраивают мотозаезды. Вскоре автоинспекторы уже поджидали гонщиков в их излюбленных местах.
В полиции советуют мотоциклистам не будить людей по ночам и не разгоняться на улицах.
— Для любителей ночной езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предусмотрена территория специализированного комплекса «Трасса74», где имеется возможность устраивать заезды, не мешая другим, — прокомментировали в ГУ МВД.
Челябинцы жалуются не только на мотоциклистов, но и на петляющих по пешеходным дорожкам самокатчиков. Из-за этого собираются запретить езду на самокатах и велосипедах по набережной и Кировке.
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