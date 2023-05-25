После жалоб челябинцев на шумные мотоциклы поймали десятки нарушителей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские за несколько дней поймали мотоциклистов на 115 нарушениях правил движения. Четверо челябинцев разъезжали по улицам, выпив изрядное количество спиртного. Еще у 35 мотоциклистов не оказалось водительских прав.

— Мотоциклы водителей, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения, помещены на специализированную стоянку, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Проверить мотоциклистов поручил начальник областного полицейского главка Михаил Скоков. Он заметил, что горожане часто жалуются в МВД на шум от двухколесного транспорта. В особенности рев моторов досаждает челябинцам по ночам.

Полицейские изучили жалобы и выяснили, по каким улицам особенно часто устраивают мотозаезды. Вскоре автоинспекторы уже поджидали гонщиков в их излюбленных местах.

В полиции советуют мотоциклистам не будить людей по ночам и не разгоняться на улицах.

— Для любителей ночной езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предусмотрена территория специализированного комплекса «Трасса74», где имеется возможность устраивать заезды, не мешая другим, — прокомментировали в ГУ МВД.

Челябинцы жалуются не только на мотоциклистов, но и на петляющих по пешеходным дорожкам самокатчиков. Из-за этого собираются запретить езду на самокатах и велосипедах по набережной и Кировке.

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