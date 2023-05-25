В Челябинске планируют запретить катание на самокатах по Кировке и набережной

Челябинцы пожаловались на мчащихся сломя голову самокатчиков
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске собираются запретить передвижение на велосипедах и самокатах по двум главным прогулочным зонам центра города — улице Кирова и набережной реки Миасс.
Мэр Наталья Котова велела обсудить вопрос на ближайшем заседании челябинской комиссии по безопасности дорожного движения.
Как пояснили в городской администрации, с наступлением весны челябинцы стали часто жаловаться на любителей двухколесного транспорта.
— Горожане указывают на отсутствие безопасности: самокатчики и велосипедисты передвигаются по пешеходным зонам, создавая угрозу пешеходам, — пояснили в мэрии.
Схема: администрация Челябинска
На заседании комиссии планируют изучить жалобы пешеходов и свериться с нормами закона. Предварительный план таков: полностью запретить кататься на велосипедах и самокатах по пешеходной части улицы Кирова, а также по двум участкам набережной (между улицами Красной и Кирова и между улицами Кирова и Свободы). На входах в пешеходные зоны поставят запрещающие дорожные знаки.
Напомним, два года назад на Кировке ограничили скорость движения самокатов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Столько плитки, меня аж трясет»: тестируем аренду электросамокатов в центре Челябинска
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru