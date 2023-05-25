В Челябинске планируют запретить катание на самокатах по Кировке и набережной

Челябинцы пожаловались на мчащихся сломя голову самокатчиков Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске собираются запретить передвижение на велосипедах и самокатах по двум главным прогулочным зонам центра города — улице Кирова и набережной реки Миасс.

Мэр Наталья Котова велела обсудить вопрос на ближайшем заседании челябинской комиссии по безопасности дорожного движения.

Как пояснили в городской администрации, с наступлением весны челябинцы стали часто жаловаться на любителей двухколесного транспорта.

— Горожане указывают на отсутствие безопасности: самокатчики и велосипедисты передвигаются по пешеходным зонам, создавая угрозу пешеходам, — пояснили в мэрии.

Схема: администрация Челябинска

На заседании комиссии планируют изучить жалобы пешеходов и свериться с нормами закона. Предварительный план таков: полностью запретить кататься на велосипедах и самокатах по пешеходной части улицы Кирова, а также по двум участкам набережной (между улицами Красной и Кирова и между улицами Кирова и Свободы). На входах в пешеходные зоны поставят запрещающие дорожные знаки.

Напомним, два года назад на Кировке ограничили скорость движения самокатов.

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