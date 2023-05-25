В Челябинске с 1 июня начнет работу Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО

Алексей Текслер выступает с ежегодным посланием
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступает с посланием к депутатам Законодательного Собрания региона. Свою речь глава региона начал с обращения к участникам спецоперации, которые также присутствуют в зале.
— Южноуральцы сражаются на передовой. Мы поддерживаем их всеми силами, здесь в зале наши воины. Низкий поклон вам, — отметил Алексей Текслер.
Губернатор поставил задачу до конца года закончить ремонт в челябинском окружном военном госпитале. Вся инфраструктура — от оборудования до благоустройства — будет по современным стандартам.
Также глава региона сообщил, что с 1 июля начнет работать Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО в новом здании на Университетской набережной. Он будет работать по принципу одного окна. Там будет оказываться социальная, медицинская поддержка, реабилитация, протезирование, повышение квалификации и трудоустройство.
— Принято решение в госпитале ветеранов расширить инфраструктуру по медицинской реабилитации воинов СВО, — отметил Алексей Текслер.
В зале много людей в форме и с орденами — участники СВО
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Будет продолжена поддержка подшефных районов — Ясиноватой и Волновахи.
— Ремонтируем социальную инфраструктуру, дороги, в Волновахе — восстановление храма, сознательно разрушенного неонацистами.
Тысячи детей из ДНР и ЛНР смогли отдохнуть и продолжить учиться в Челябинской области и за ее пределами. Дети остаются детьми несмотря ни на что, отметил глава региона.
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