Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с посланием к депутатам Законодательного собрания. Мы провели онлайн-трансляцию, в которой собрали основные заявления главы региона. Выступление началось в 11:00, а местом был выбран новый концерт-холл «Таганай» на улице Труда.

12:05

Губернатор заявил, что со следующего года увеличится финансирование программы инициативного бюджетирования на 50%. С нынешних 1,5 млрд рублей до 2,25 млрд рублей.

- Работать нужно сообща. Мы должны объединиться ради нашей главной цели - победы. Мы - опорный край державы. Так было, так есть, и так будет всегда. Всем нам - победы, - такими словами Текслер завершил обращение, после чего заиграл гимн Российской федерации.

12:00

Туризм. Для сплавов по реке Ай в Межевом появится современный центр.

- Вовлекаем граждан в развитие туристических пространств, промаркируем маршруты протяженностью более 200 километров в уральских горах. Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом, мы заняли 13 место по стране. В прошлом году Челябинскую область с ночевкой посетило более 5 млн человек.

Водоснабжение. Модернизируют систему водозабора на левом берегу Шершней, чтобы не было перебоев в поселках Сосновского района.

Дороги. В прошлом году расширили до четырех полос трассу М-5 от Челябинска до Екатеринбурга. На очереди Миасс-Чебаркуль, а также дорога до Аши и до Сима. Планируется расширение пункта пропуска Бугристое на границе с Казахстаном.

11:55

Экология.

- Приняли ряд решений и подписали соглашения о снижении выбросов. Они выполняются. В Челябинске снижение выбросов составили порядка 40%, - говорит Текслер.

В Златоусте ликвидировали мазутохранилище, а в Магнитогорске начали рекультивировать старую свалку.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:50

Спорт. В прошлом году завершили ФОК в Кусе, в Нязепетровске. Эти объекты стояли недостроенными почти два десятка лет. Реконструировали стадион в Верхнем Уфалее. Планируется новый 50-метровый бассейн в Магнитогорске.

- В развитии спорта активно участвуют наши предприятия и наш бизнес. На очереди новые ледовые арены в Аше и в Миассе.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:45

- В прошлом году построили 12 детских садов, в этом году построим еще 10. Почти 80% детей учатся в первую смену, в регионе построили 6 новых школ. Еще 7 строятся и реконструируются в этом году. Продолжается работа по капитальному ремонту действующих школ.

Текслер говорит о строительстве межуниверситетского кампуса в Челябинской области. Первые объекты обещают построить уже весной следующего года.

11:40

Зарплаты. По словам Текслера, среднемесячная зарплата в регионе выросла на 13,7% и составила 50 100 рублей. Реальная зарплата с учетом зарплаты выросла на 2,7%. Темпы роста обогнали средние показатели по стране. Безработица вышла на рекордно низкий уровень - менее 0,7%.

- Несмотря на все санкции, внешнеторговый оборот региона превысил еще доковидный 2019 год. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря связям с КНР, выстраиваем торговлю с Индией, Вьетнамом, продолжаем работать с Африкой.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:35

Начался экономический блок. По словам Текслера, сегодня малый и средний бизнес - это более 25% экономики региона. Говорит о льготной ипотеке для IT-специалистов. Выросло количество самозанятых граждан, в 2022 году их зарегистрировано 145 тысяч человек (в 2021 - 85 тысяч). Это принесло 350 млн рублей в бюджет.

- В регионе объем инвестиций за 2022 год составил 373 млрд рублей - прирост почти 50 млрд рублей.

Губернатор говорит о строительстве скверов, упоминается новая набережная реки Миасс в Челябинске.

- Нужно сделать новую набережную на озере Смолино. Сейчас завершаем переговоры с инвесторами, скоро начнем строительство.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:30

- За последние 5 лет собрали рекордный урожай зерна. Он составил 2,202 млн тонн. Установили абсолютный рекорд по сбору масличных культур. Поддержка агропромышленного комплекса составила 2,66 млрд рублей.

В этом году также планируется собрать более 2 млн тонн зерна.

Текслер говорит о строительстве жилья:

- Объемы жилищного строительства выросли на 8,3 % и составили 1 млн 870 тысяч квадратных метров. Из аварийного жилья расселили более 2к человек.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:25

Губернатор рассказывает о промышленном регионе. По его словам, удалось вернуться к росту промышленного производства:

- В 7 раз увеличили поддержку промышленного комплекса, в первую очередь той части, которая касается импортозамещения. Наша промышленность выстояла.

11:20

Текслер говорит про материнский капитал, про помощь семьям участников СВО, а также сиротам. Упоминаются и проекты, помогающие детям-инвалидам:

- Наши усилия отмечают на федеральном уровне. Южный Урал традиционно входит в пятерку лучших регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора. Я горжусь нашими общественниками, активистами и волонтерами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:15

- Наши оборонные предприятия справляются со своими крайне напряженными планами. Это отмечает руководство страны и Министерство обороны.

Текслер говорит о восстановлении Волновахи, о гуманитарной помощи для жителей Донбасса:

- Дети остаются детьми, и для них важны обычные радости. Благодаря Челябинской области дети Донбасса смогли отдохнуть не только на территории Южного Урала, но и в Краснодарском крае, и в Крыму.

Lепутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:11

Губернатор говорит, что с 1 июня по поручению президента начнет работу реготделение государственного фонда «Защитники Отечества». Там будут оказывать помощь ветеранам боевых действий и семьям погибших на спецоперации бойцов.

11:08

Продолжается тема спецоперации. Текслер говорит о капитальном ремонте в челябинском военном госпитале.

- Ставлю задачу: завершить все работы в этом году. Чтобы оказание медпомощи соответствовало современным стандартам, - добавил Текслер.

Сенатор Маргарита Павлова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:03

Губернатор начал выступление. Первый блок посвящен участию Челябинской области в специальной военной операции. Поприветствовал военнослужащих, которые находятся в зале:

- Низкий поклон вам от всех южноуральцев.

В зале присутствовали участники СВО в форме и с орденами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11:00

Перед выступлением губернатора запустили видеоролик. На экране кадры Южного Урала, подводятся итоги 2022 года. Упоминается помощь жителей Челябинской области новым регионам страны.

В связи с этим редакция программы «Политическая среда», которая выходит на радио «Комсомольская правда – Челябинск» (95,3 FM) проводит опрос в соцсетях. Южноуральцам предлагают угадать, какие темы губернатор затронет в своем послании. Проголосовать можно на канале в Telegram и в группах «КП-Челябинск» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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