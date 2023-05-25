В Челябинской области в развитие туризма вложат 140 млн рублей

Деньги пойдут на популяризацию туризма и воплощение в жизнь общественных инициатив
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Челябинской области увеличат расходы на развитие туризма в 2023 году. Соответствующие поправки одобрил комитет Заксобрания по бюджету и налогам.
Как уточнили в пресс-службе ЗСО, в развитие туризма решили вложить средства, дополнительно поступившие из федеральной казны. Деньги планируют тратить на общественные инициативы в туристической сфере и популяризацию путешествий среди школьников.
Ранее 750 млн рублей решили вложить в организацию отдыха детей. В летние лагеря собираются отправить 180 тыс. южноуральских школьников.
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