Алексей Текслер: индексация зарплаты в Челябинской области должна превышать инфляцию

Губернатор пообещал обеспечить рост зарплат в бюджетной сфере. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В рамках послания к Законодательному собранию Челябинской области губернатор Алексей Текслер поставил задачу, чтобы заработная плата росла быстрее инфляции. Глава региона привел данные, что за первый квартал 2023 года рост был 5%.

На сегодня среднемесячная заработная плата составляет более 50 тысяч рублей.

— Индексация заработной платы должна существенно превышать инфляцию, — поставил задачу Алексей Текслер. — За первый квартал рост на 5%. Эту работу надо продолжить. Мы обеспечим рост зарплат в бюджетной сфере.

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Фото: Ольга ЩАПИНА

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