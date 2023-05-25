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НовостиОбщество25 мая 2023 10:34

В Челябинске на две недели ограничат движение на улице Каслинской ради проектирования метротрамвайной линии

На участке улицы пробурят скважину
Елена КОЛЧИНА
Водителям советуют выбирать объездные маршруты

Водителям советуют выбирать объездные маршруты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 26 мая ограничат движение на улице Каслинской. Об этом предупредили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Проехать нельзя будет по части улицы между домами №22 и №26 — рядом находятся перекресток с Комсомольским проспектом и остановка «Каслинский рынок». Ограничения будут действовать до 7 июня.

Схема: миндортранс Челябинской области

Схема: миндортранс Челябинской области

Как пояснили в пресс-службе миндортранса, на улице займутся буровыми работами для изысканий по проекту «Строительство линий скоростного транспорта».

Через перекресток улицы Каслинской и Комсомольского проспекта предполагают проложить одну из линий метротрамвая.

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