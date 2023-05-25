В Челябинске на две недели ограничат движение на улице Каслинской ради проектирования метротрамвайной линии

Водителям советуют выбирать объездные маршруты
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске с 26 мая ограничат движение на улице Каслинской. Об этом предупредили в региональном министерстве дорожного хозяйства.
Проехать нельзя будет по части улицы между домами №22 и №26 — рядом находятся перекресток с Комсомольским проспектом и остановка «Каслинский рынок». Ограничения будут действовать до 7 июня.
Схема: миндортранс Челябинской области
Как пояснили в пресс-службе миндортранса, на улице займутся буровыми работами для изысканий по проекту «Строительство линий скоростного транспорта».
Через перекресток улицы Каслинской и Комсомольского проспекта предполагают проложить одну из линий метротрамвая.
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