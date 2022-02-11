Выход через «Никитинский» и новая ветка к городскому бору: изучаем проект будущего метротрама в Челябинске

Сроки строительства весьма амбициозны — к 2024 году

24 февраля в Челябинске состоятся публичные слушания по планировке территории, где пройдет метрополитен с интеграцией в трамвайную сеть или простыми словами — метротрам. Из-за ковида они пройдут дистанционно. Но у горожан есть чуть меньше двух недель, чтобы внести свои предложения и замечания (как это сделать). «Комсомольская правда» изучила проект и нашла много интересного.

И ЭТО ВСЕ?

Проект, выставленный на публичные слушания, оказался меньше, чем та схема, которую презентовал губернатор. Теперь проектировщикам приходят вопросы: «Где ветка до «Алмаза»?», «Почему на северо-запад не доехали?».

Без паники! Еще раз читаем название проекта: «метрополитен с интеграцией в трамвайную сеть». Его продолжение в виде наземной части будет проектироваться отдельно, уточнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области.

В мае губернатор Алексей Текслер презентовал маршруты будущего метротрама Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В прошлом году губернатор Алексей Текслер спускался в метро, показал перспективное развитие метротрама. Московский институт «Моспроект-3» сейчас занимается технико-экономическим обоснованием данного проекта. Чтобы это обоснование имело место быть, требовался проект планировки, — рассказал КП-Челябинск главный архитектор проекта планировки территории, представитель строительной компании «Высота» Дамир Тагиров. — Скорость, протяженность, пассажиропоток будут дальше уточняться. Пока мы сынтегрировали данный проект в территорию города и посмотрели, что получится. Считаю, получилось неплохо.

Метрополитен с интеграцией в трамвайную сеть. Инфографика: Сергей Зверев

ВЫХОДЫ У «НИКИТИНСКОГО» И «ЗОЛОТОГО ЯБЛОКА»

Проектом предусмотрено три подземные станции. Пока они называются так, как планировалось изначально: «Торговый центр», «Площадь Революции» и «Комсомольская площадь». Главный архитектор города Павел Крутолапов не исключает, что в этом вопросе власти еще посоветуются с горожанами.

— Думаю, что было бы целесообразно в такой работе, как наименование будущих станций, учесть мнение горожан, — отметил Павел Крутолапов.

Со станции «Торговый центр» обозначено два выхода: один в районе «Сада камней» (между «Юностью» и Историческим музеем), другой — по ту сторону реки.

У станции «Площадь Революции» запланированы выходы непосредственно на площади (возле дома с аркой), возле Публичной библиотеки и еще один — на углу Сони-Кривой и Воровского (неподалеку от «Золотого яблока»).

Станции «Торговый центр» и «Площадь Революции» в проекте планировки Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Мы пока заложили полную зону расположения данного объекта с запасом. Более детально это будет разрабатываться дальше. На площади Революции планируется задействовать Никитинский, чтобы из него можно было на станцию попасть, — уточнил Дамир Тагиров.

Выход со станции «Комсомольская площадь» планируется непосредственно на Комсомольской площади.

Наибольшая готовность у станции «Комсомольская площадь» — 45% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А ПРО КРАСОТУ НЕ ЗАБЫЛИ?

Метро — это не только роскошь и средство передвижения, но еще и архитектура, если мы говорим о входе-выходе на станцию и вестибюле. Здесь пока конкретики нет.

— Станции выхода метрополитена — большая ответственная интересная работа. Связано это с тем, что сам объект уникальный и всегда исторический. Сегодня таким объектам стараются придать особенный архитектурный облик. Эта работа интересная и она впереди, — отметил Павел Крутолапов.

Такой дизайн станции «Торговый центр» предлагал МУП «Челябинскметротранспроект». Фото: ssgen.livejournal.com

Был и такой вариант оформления. Фото: chelmetro.ru

Выход со станции тоже должен быть красивым. Один из эскизов станции «Торговый центр». Фото: chelmetro.ru

ВЕТКА НА ВОКЗАЛ

Помимо того, что метротрам будет интегрирован в существующую трамвайную сеть, одна из его веток будет выходить на улицы Курчатова и Овчинникова. Далее она пройдет по земле к вокзалу.

Раннее заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров анонсировал продление трамвайных путей от вокзала в Ленинский район через мост и вот как отреагировали автомобилисты. Затем власти сообщали, что развязка будет реконструирована и расширена. В проекте, который вынесли на публичные слушания, этого участка нет.

КУДА ЕЩЕ ДОЕДЕТ МЕТРОТРАМ?

Также обозначены «перспективные линии скоростного транспорта» до ЖК «Западный луч» на Энгельса-Труда. Еще одна — до памятника Курчатову. Кстати, сами горожане довольно позитивно отнеслись к идее продлить скоростной транспорт до ЮУрГУ, говорят проектировщики, разбирая сообщения горожан.

— Там студенческий городок. Плюс у памятника есть подземное пространство — торговый комплекс «Курчатов». На самом деле неплохая идея, — отметил Дамир Тагиров.

Дамир Тагиров работал над проектом планировки все новогодние праздники Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Он также добавил, что защитная зона памятника не будет задета.

— Московским институтом разработан раздел санитарно-защитный зон и объектов культурного наследия, у них в документации прописано, что культурный слой не задевает, — Дамир Тагиров.

Для метротрама купят новые вагоны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧЕЛЯБИНСКОЕ МЕТРО: СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие варианты предлагались ранее.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии. Что думает об этом известный городской эксперт по транспорту, — в нашем материале.

Проект будущего метротрамвая презентовал в мае губернатор Алексей Текслер. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

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