Токаев предложил сделать Казахстан логистическим хабом и пустить грузовые поезда из Ирана в Челябинск

Пустить скоростные грузовые поезда планируется через Казахстан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета высказал заинтересованность о создании железнодорожного сообщения между Россией и Ираном. Пустить скоростные грузовые поезда планируется по направлению Челябинск - Болашак - Иран. По его заявлениям, Казахстан сможет стать надежным логистическим хабом стран ЕАЭС.

— Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора «Север — Юг» в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск - Болашак - Иран, — отметил президент Казахстана.

Токаев добавил, что для реализации проекта Казахстан готов реконструировать «узкие места» в своей железнодорожной сети Бейнеу — Мангыстау и на участке автодороги Бейнеу — Шалкар.

Напомним, в марте губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали. Они обсудили вопросы расширения логистического и экономического сотрудничества, а также увеличение товарооборота и взаимодействие в образовательном процессе.

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