В Сосновском районе задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в лесу

Фоторобот подозреваемого. Фото: соцсети

Полицейским удалось разыскать подозреваемого в нападении на 62-летнюю женщину в Сосновском районе Челябинской области. Мужчина атаковал жительницу Кременкуля на «Тропе здоровья» и пытался изнасиловать.

Искать агрессора кременкульским полицейским помогали коллеги из областного главка. В результате мужчину задержали и доставили в отдел МВД,

— В ходе разбирательства выявлены факты его хулиганских действий в отношении еще двух женщин, проживающих в Сосновском районе, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Сейчас в полиции продолжают разбирательство.

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