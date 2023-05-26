В Сосновском районе задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в лесу

Фоторобот подозреваемого. Фото: соцсети
Полицейским удалось разыскать подозреваемого в нападении на 62-летнюю женщину в Сосновском районе Челябинской области. Мужчина атаковал жительницу Кременкуля на «Тропе здоровья» и пытался изнасиловать.
Искать агрессора кременкульским полицейским помогали коллеги из областного главка. В результате мужчину задержали и доставили в отдел МВД,
— В ходе разбирательства выявлены факты его хулиганских действий в отношении еще двух женщин, проживающих в Сосновском районе, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Сейчас в полиции продолжают разбирательство.
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