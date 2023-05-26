У 16-летнего жителя Челябинской области вымогали деньги за интимные фото

Неприятностями обернулась переписка в соцсети Фото: Тимур ХАНОВ.

В Челябинской области жертвой мошенников-вымогателей стал 16-летний юноша. Подростка шантажировали его собственными снимками деликатного характера.

Поначалу ничто не предвещало проблем. Житель Кыштыма познакомился в соцсети с девушкой (по крайней мере, так ему казалось). В ходе переписки он выслал новой знакомой откровенные снимки. Через некоторое время собеседница сообщила, что сохранила все фото и собирается выслать их друзьям подростка. Но за 2 тыс. рублей готова отказаться от своих намерений.

Кыштымец перевел деньги, но шантажистка потребовала еще 2 тыс. рублей. К таким тратам юноша был уже не готов. Он обратился в полицию.

— В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Ранее в Челябинской области задержали мужчину, набросившегося в лесу на пенсионерку.

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