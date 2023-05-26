13 семейных ферм в Челябинской области получат гранты

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области определили победителей конкурса на получение грантов на развитие семейных ферм. В этом году объём средств на выплату грантов фермерам, организовавшим семейный бизнес, составляет 109 млн рублей, в том числе 86 млн рублей – это средства федерального бюджета. Это в три раза больше прошлогоднего. В результате 13 сельских предпринимателей получат господдержку на реализацию бизнес-планов по расширению агропроизводства.

В этом году максимальный размер гранта семейным фермам достиг 12 млн рублей. Такие гранты в соответствии с представленным планом расходов получат шесть фермеров. По условиям конкурса не менее 40% от общей суммы расходов на реализацию того или иного проекта развития фермы должны составлять собственные или заёмные средства фермеров. То есть, если средства гранта составляют 12 млн рублей, то не менее 8 млн – это инвестиции самого хозяйства.

Суммы грантов у остальных победителей составляют от 1,9 млн до 10 млн рублей, а направления, как правило, традиционные – это возделывание сельскохозяйственных культур или выращивание крупного рогатого скота молочного и мясного направления. Девять фермеров планируют приобретение сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны, жатки, посевные комплексы), трое грантополучателей собираются приобрести оборудование для сушки и хранения зерна (быстровозводимые и бескаркасные ангары), шесть – занимаются животноводством или развивают оба направления (растениеводство и животноводство).

В этом году фермеры активно подавали заявки на этот конкурс. Отбор заявок проходил с 30 марта по 28 апреля. Всего в Министерство поступила 21 заявка. Четыре претендента не прошли контроль представленных документов и материалов и их заявки были отклонены. Остальные участники конкурса получили оценки по бальной системе. Приоритет имели участники, которые раньше не пользовались господдержкой. По условиям конкурса семейная ферма должна осуществлять свою деятельность уже более года, должна быть зарегистрирована гражданином Российской Федерации в сельской местности или сельской агломерации. Участник конкурса должен трудоустроить определенное число новых работников, использовать грантовые средства в течение двух лет в соответствии с планом расходов. После получения гранта семейная ферма должна осуществлять свою деятельность не менее 5 лет, в течение которых не менее чем на 8% ежегодно наращивать объемы производства сельхозпродукции.

Харон Джамалдинов, фермер из Увельского района, считает, что если работаешь и поставил себе цель, то такой прирост производства обеспечить вполне реально. В своём хозяйстве он выращивает коров, баранов, лошадей, индюков. Говорит, что, несмотря на сложности на рынке и снижение цен, его продукция пользуется спросом. Фермер снабжает молоком и мясом учреждения социальной сферы Южноуральска, поставляет продукцию на рынок. Вместе с ним хозяйство ведут жена, два сына и четыре работника. На средства гранта Харон Сулумбекович планирует приобрести герефордов – коров мясной породы, которые прекрасно себя чувствуют в нашем климате и дают большие привесы.

До конца месяца Минсельхоз подведёт итоги ещё одного конкурса – на гранты «Агростартап».