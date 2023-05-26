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НовостиОбщество26 мая 2023 5:14

Гендиректор «ЧЕЛИНДБАНК» поздравил коллег с днем российского предпринимательства

Этому празднику всего 16 лет
Источник:kp.ru
На фото Сергей Байль

На фото Сергей Байль

— Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! Этот праздник для бизнеса – дополнительная возможность взглянуть на свои планы развития в масштабах Челябинской области, России, «сверить часы» с партнерами, укрепить коллектив.

Мы с вами — неотъемлемая часть экономического развития нашего родного Южного Урала. Сегодня как никогда выросла ценность наших коммуникаций и созидательного партнерства во имя успеха каждого.

День российского предпринимательства — юный праздник. В этом году ему исполнилось всего 16 лет. Пусть мощная энергетика этого возраста придает нам импульс для развития, движения вперед. Желаю каждому из вас удачи и благополучия! — поздравил генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Сергей Байль.