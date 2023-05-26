Мэрия Челябинска пустит с молотка два мрачных недостроя

Всего 54 млн рублей – и эта красота ваша. Фото: администрация Челябинска

Мэрия Челябинска выставила на продажу два недостроенных здания, изъятых через суд у бывших владельцев.

Первый недострой находится на улице Валдайской. Это склад площадью более 4,6 тыс. квадратных метров. За конструкцию просят 46,6 млн рублей.

Второй недострой значительно дешевле. Возведенный на 45% от плана автокомплекс с автомойкой изъяли у ООО «Техподдержка», а теперь продают за 7,3 млн рублей.

Принимать заявки от потенциальных покупателей будут с 1 июня по 14 июля, а торги назначены на 18 июля.

— Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, переводятся бывшему собственнику объекта, за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона, — отметили в мэрии Челябинска.

Ранее в городе продали недостроенный спортивный центр и магазин за 57 млн рублей.

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