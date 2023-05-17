В Челябинске за 57 млн рублей продали недостроенные спортивный центр и магазин

Фото: администрация Челябинска

Мэрии Челябинска удалось продать два недостроя, изъятых через суд у бывших владельцев. Это спортивно-оздоровительный центр на улице Бейвеля и торговый комплекс на Северном луче. Аукционы состоялись 16 мая.

Как сообщили в администрации города, спортцентр и торгово-офисное здание возвели лишь на 10% от плана. Строительство не довела до конца компания «Доступное жилье». Начальная цена объектов составляла 55,8 млн рублей, но в итоге недострой достался индивидуальному предпринимателю Анне Брюховой за 56,3 млн рублей.

Магазин на улице Северный луч хотел строить предприниматель Сергей Иванов. Но работа замерла на этапе 6% от проекта. За участок с основой здания запрашивали 432 тыс. рублей. Во время торгов цена выросла более, чем вдвое. Недострой приобрело ООО «РусПромТехСнаб» за миллион рублей.

— Средства, полученные от продажи объекта незавершенного строительства, переводятся бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона, — уточнили в мэрии.

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