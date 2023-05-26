В Челябинской области водитель погиб в ДТП с переворотом

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области погиб 30-летний водитель опрокинувшейся машины.

Авария случилась ночью 25 мая в Аргаяшском районе. ВАЗ-2114 съехал в кювет и закувыркался, рассыпая оторванные запчасти. Водитель погиб на месте происшествия.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, причину ДТП сейчас пытаются выяснить. Известно, что водительский стаж погибшего мужчины – 12 лет. Только в 2023 году автомобилиста семь раз штрафовали за нарушение правил движения.

Ранее в Челябинской области два человека погибли при столкновении иномарок.

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