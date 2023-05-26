Создана рабочая группа по вопросам развития полигона ТБО в Полетаево

Фото: полигон ТБО

24 мая на полетаевском Полигоне ТБО состоялось первое заседание рабочей группы, созданной для обсуждения перспектив развития предприятия. В ее состав вошли специалисты ООО «Полигон ТБО», представители Министерства экологии Челябинской области, администрации Сосновского района и Полетаевского сельского поселения, а также члены муниципального депутатского корпуса.

Открыл заседание Роман Рупотка – председатель рабочей группы и генеральный директор Полигона ТБО. Руководитель предприятия ознакомил собравшихся с основной повесткой заседания, рассказал о деятельности полигона с 2016 по 2023 годы. Рабочей группе были предоставлены данные по динамике увеличения доли выборки ВМР и снижения объемов захоронения. Обсудили и перспективы развития Полигона ТБО: модернизацию и развитие существующей производственной инфраструктуры, а также проекты возможных участков и возможных будущих объектов.

Фото: полигон ТБО

– Доля выборки ценных вторичных материалов в 2021 составила 15% и стала одной из самых высоких в стране. Этого удалось добиться благодаря обновлению линий мусоросортировочного комплекса №2, оптимизация выборочного процесса дала положительный результат – выборка увеличилась. Работа в этом направлении продолжается. В 2023 году доля выборки ВМР, по нашим прогнозам, составит 25%. Соответственно, это повлечет сокращение объемов захоронений, – рассказал генеральный директор Полигона ТБО Роман Рупотка.

Еще одним важным вопросом повестки стала общая ситуация по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе. Участники рабочей группы единогласно отметили, что на сегодняшний день в Челябинской области наблюдается нехватка современных объектов аналогичных полетаевскому «Полигону ТБО».

Фото: полигон ТБО

После пленарной части заседания участники рабочей группы посетили производственную площадку «Полигона ТБО». Делегаты лично проверили, как происходит контроль входящего потока отходов, их сортировка и выборка вторичных материальных ресурсов, а также последующее захоронение. Производственная экскурсия помогла наметить повестку следующей встречи, которая состоится уже в июне.