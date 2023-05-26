В субботу под Челябинском проведут гонки по автокроссу

3 июня в 13:30 в челябинском экстрим-парке «КЕММА» пройдёт соревнование по автоспорту в дисциплине «автокросс».

Автокросс — это группа дисциплин автомобильного спорта, представляющих собой соревнования на скорость с одновременным стартом (гонки). В соревнованиях по кроссу определяющее значение имеет порядок пересечения финишной линии, количество пройденных кругов и время прохождения дистанции. Соревнование по автокроссу проводится на кольцевой грунтовой трассе, закрытой для постороннего движения – это трасса экстрим-парка «КЕММА», расположенная по дороге в аэропорт Курчатова напротив села Кругленькое.

Кросс —напряженная и увлекательная дисциплина, полная неожиданностей, борьбы и настоящих поединков на трассе. Разнообразие классов от классических «жигулей» до специальных кроссовых автомобилей «багги» превращает каждый кроссовый этап в зрелище на любой вкус. Автомобильный кросс завоевал большую популярность и среди гонщиков, и среди болельщиков. Спортсменов привлекает возможность реализации своих навыков пилотирования, напряженная борьба, иногда даже агрессивная атмосфера гонки с контактной борьбой, где в каждом заезде участвуют до десятка автомобилей, и побеждает самый уверенный, умелый и решительный.

Трасса, на которой соревнуются участники, расположена удобно для зрителей, что позволяет последним наблюдать за гонкой во всей красе. Добраться до нее не составляет труда, достаточно в Яндекс.Навигаторе произнести: «Маршрут на экстрим-парк «КЕММА». За безопасностью будут следить организаторы, но зрителям самим не стоит забывать о том, что автомобильный спорт может быть опасен, и не стоит пренебрегать мерами предосторожности.

В соревновании принимают участие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Самарской областей, Республики Башкортостан.

В экстрим-парке «КЕММА» для зрителей будут организованы точки питания, установлены туалеты, будет возможность приобрести памятные сувениры. Комментировать ход соревнования будет профессиональный ведущий со сцены. Территория обработана от клещей.

Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.