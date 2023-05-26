Житель Челябинской области понял, что ему позвонили мошенники, а потом все равно перевел им деньги

Сварщик скопил 1,8 млн рублей - и все отдал преступникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Челябинской области отдали мошенникам 5 млн рублей. Пострадали монтажник из Златоуста, пенсионеры из Кыштыма и Магнитогорска, а также сварщик из Миасса. Со всеми ними аферисты связались по телефону.

Потерявший самую крупную сумму сварщик с самого начала понял, что общается с обманщиками. 41-летний житель Миасса услышал по телефону голос самозваною сотрудника правоохранительных органов, вспомнил сообщения о подобных случаях мошенничества и бросил трубку.

Но настырные аферисты не сдались. Они перезвонили мужчине чуть позже и рассказали, что кто-то получил доступ к банковскому счету сварщика.

На этот раз горожанин попал под влияние обманщиков. Он снял со счетов свои сбережения – 1,8 млн рублей. Все деньги сварщик тут же отправил на указанные аферистами счета.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, после обращений всех четверых пострадавших возбудили уголовные дела о мошенничестве. Злоумышленников сейчас разыскивают.

Ранее сотрудники банков в Челябинской области спасли от аферистов деньги своих клиентов.

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