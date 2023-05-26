Не отдали мошенникам 2 млн рублей: в Челябинске наградили сотрудников банков, спасших деньги клиентов

Фото: УМВД Челябинска
В Челябинске наградили банковских работников, которые предотвратили мошенничество. Благодарственные письма и подарки бдительным сотрудникам вручили начальник челябинского УМВД Андрей Меньшенин и председатель общественного совета Сергей Ермаков.
Как рассказали в УМВД, сотрудники банков уберегли от телефонных аферистов несколько клиентов и помогли сохранить более 2 млн рублей.
Поддавшись на уговоры мошенников, челябинцы приходили в банки за кредитами. Но работники замечали подозрительные телефонные переговоры клиентов, прекращали оформлять документы и объясняли, что «безопасные счета» и прочие уловки обманщиков — верный способ попрощаться со сбережениями. Вдобавок они вызывали полицейских и сотрудников службы безопасности — настоящих, а не телефонных самозванцев.
Напомним, в Челябинской области аферисты притворяются судебными приставами, биржевыми консультантами и представителями портала госуслуг.
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