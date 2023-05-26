В Челябинске на месяц ограничат движение на улице Обской

Работы завершатся в июле
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске частично закроют движение на улице Обской из-за строительства подземного газопровода. Ограничения будут действовать с 28 мая по 1 июля в районе дома №5. Об этом сообщили в городской администрации.
Работы ведет ООО «ПКП «Скиф-Инвест». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Напомним, в Челябинске с 26 мая ограничили движение на улице Каслинской. Из-за проектирования трамвайной линии проехать нельзя по дороге между домами №22 и №26. Ограничения будут действовать до 7 июля.
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