Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2023 12:29

В Челябинске на месяц ограничат движение на улице Обской

Причина – строительство подземного газопровода
Ян Стоев
Ян Стоев
Работы завершатся в июле

Работы завершатся в июле

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске частично закроют движение на улице Обской из-за строительства подземного газопровода. Ограничения будут действовать с 28 мая по 1 июля в районе дома №5. Об этом сообщили в городской администрации.

Работы ведет ООО «ПКП «Скиф-Инвест». Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Напомним, в Челябинске с 26 мая ограничили движение на улице Каслинской. Из-за проектирования трамвайной линии проехать нельзя по дороге между домами №22 и №26. Ограничения будут действовать до 7 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru