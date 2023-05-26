В челябинских садовых товариществах появились временные поликлиники

В первый день работы «передвижную поликлинику» посетили более 50 человек

В Челябинской области проживает около полутора миллионов садоводов. Все они очень активные, энергичные люди. Работа на дачном участке является эффективным способом профилактики многих заболеваний. Но зачастую увлеченные садоводы забывают о своем здоровье и могут навредить себе. И здесь очень важно чтобы доктора вовремя рассказали им, как соблюдать правильный режим труда и отдыха, какие лекарства лучше применять при обострении хронических заболеваний, а также как правильно оказать первую помощь при инфаркте, инсульте, кровотечениях или травмах. Ведь всем известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить.

Именно поэтому в Челябинской области каждое лето проходит программа «Сады – территория здоровья». В рамках этого проекта южноуральские садоводы могут пройти бесплатное скрининговое обследование, измерить давление и уровень сахара в крови, а также получить консультации у врачей.

Первая в этом сезоне «передвижная поликлиника» для садоводов открылась сегодня в садовом товариществе «Искра». Уже более 50 человек прошли обследование у докторов и получили рекомендации по профилактике различных болезней.

Отметим, что мероприятия для садоводов организованы челябинским региональным отделением партии «Единая Россия» и «Союзом садоводов России» в рамках проектов «Здоровое будущее» и «Дом садовода – опора семьи».

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