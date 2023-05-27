На пруду Девичьи слезы в Челябинске запустили фонтан

Фото: администрация Ленинского района

В Челябинске заработал фонтан на пруду Девичьи слезы. Как сообщили в администрации Ленинского района, он будет действовать ежедневно до 24 сентября. Включать фонтан будут в 10:00, а выключать в 22:00.

— В текущем году очистка поверхности пруда от мусора будет проводиться еженедельно, по мере необходимости, — заявили в районной администрации. Одновременно отдыхающих попросили не мусорить у пруда.

Напомним, весной горожане заметили, что пруд сильно обмелел. Вода отступила от берега, глубина уменьшилась. Пришлось специально закачивать воду в Девичьи слезы насосами.

А минувшим летом Девичьи слезы затягивало тиной. Тогда помощи в решении проблемы просили у ученых.

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