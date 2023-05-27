Челябинцы в летние выходные смогут посмотреть кино под открытым небом

Посмотреть кино можно будет в летнем театре под открытым небом. Фото: Парк Гагарина (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)/vk.com

В челябинском парке имени Гагарина с 27 мая стартует проект «КиноЛето». Каждую субботу горожане смогут смотреть фильмы на свежем воздухе В программе — советская киноклассика, несколько новинок и патриотические фильмы.

Сезон откроют показом «Служебного романа». Развлекательная программа 27 мая начнется в 21:00, а сам киносеанс — в 22:00. Для зрителей вход свободный.

— На случай пасмурной или ветреной погоды запаситесь зонтиком и пледом, — советуют в администрации парка.

В следующую субботу, 3 июня, в честь Дня защиты детей собираются показать фильм «Каникулы строгого режима». Дальше в программе «Зимний вечер в Гаграх» и «Грозный папа».

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