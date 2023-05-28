«Сколько можно издеваться?!»: жители поселков в пригороде Челябинска снова остались без воды

Западный разрастается, а проблемы с водой не решаются. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В жаркие выходные жители микрорайонов в поселке Западный – «Вишневая горка», «Привилегия», белый хутор», «Женева», «Залесье», «Просторы», «Конфетти» вновь остались без воды. Как пишут жители в соцсетях, воды нет с полуночи.

- Коммуналка по 3000 летом за 56м², и постоянно без воды. Издеваетесь. На улице жара, душ каждый день нужен але, - пишет житель «Вишневой горки».

- Готовимся дня на 2 без водички, - печально констатируют жители.

- Да сколько можно издеваться?! Бесят уже частное слово. Похоже это теперь на постоянной основе так будет, - возмущается другая жительница Западного.

За водоснабжение поселков отвечает компания «ЮжУралВодоканал». В субботу, 27 мая, без воды также сидели жители «Тополинки». В официальный сосетях компания объяснила это тем, что при строительных работах подрядчики повредили сети водоснабжения. Жителям «Тополинки» воду дали в полночь, а – в «Западном» наоборот отключили.

Сегодня, 28 мая утром «ЮжУралВодоканал» опубликовали график подачи воды – по четыре часа на микрорайон. Полностью возобновить водоснабжение пообещали к 19:00.

Жители возмущены. Не прошло и месяца после последнего скандала, когда к решению проблемы подключился губернатор Челябинской области, прокуратура и Следственный комитет, как снова авария. Тогда в «ЮжУралВодоканале» сетовали на обмеление Шершней, но эксперты раскритиковали это в пух и прах. Сами же жители винят во всем массовую застройку Западного – здесь строится еще несколько микрорайонов. В требование остановить застройку жители обратили к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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